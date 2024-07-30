ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Tutuklulara İnsanca Davranması Gerektiğini Vurguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde cinsel işkence yapıldığına dair haberlerin ardından kritik bir uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bu durumun son derece endişe verici olduğunu belirtti.

İnsancıl Davranış Vurgusu

Patel, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt vererek, "Cinsel işkence haberleri derin kaygı yaratıyor. İsrail ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tutuklulara insancıl hukuka uygun olarak, onurlu bir şekilde davranmalıdır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, söz konusu cinsel işkence iddialarının İsrail yasalarıyla bağdaşmadığını düşündüğünü de vurguladı.

İzinsiz Soruşturma ve Baskılar

İsrail devlet televizyonu KAN, Sde Teiman'da 9 askerin cinsel işkence yaparak ağır yaralı bir Filistinliyi hastaneye kaldırdığına dair haber yayımladı. Olayın üzerine İsrail Askeri Polisi, ilgili askerlere yönelik soruşturma başlattı. Ancak, aşırı sağcı grupların askeri üsse düzenlediği baskınlar, ülkede yoğun tartışmalara yol açtı.

Sde Teiman'da Yaşananlar

Sde Teiman gözaltı merkezi, daha önce de sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelmişti. New York Times’ta çıkan haberlere göre, Gazzeli tutuklular burada gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde uzun saatler bekletiliyor. 3 aya kadar burada tutulan bazı kişilerin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.

İsrail askeri polisinin 9 askeri gözaltına almak üzere gittiği Sde Teiman'a aşırı sağcı grupların saldırıları, askerlerin gözaltına alınmasını zorlaştırdı. Bu tür girişimler, İsrail içindeki siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.