ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin İlişkilerine Önemli Değişiklikler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yeni Düzenlemeler

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi web sitesindeki "ABD-Çin İlişkileri" sayfasında önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişiklikle birlikte, iki ülke arasındaki dış ticaret açığı odağa alınarak genişletildi. Önceki içerikte yer alan Çin'e karşı müttefiklerle ortak hareket etme ifadesi ise kaldırıldı.

Çin'in Yatırım Koşulları ve Ticaret Uygulamaları

Güncellenen metinde, Çin'in en kısıtlayıcı yatırım koşullarına sahip ülkelerden biri olduğu belirtildi. Amerikan iş dünyası ve yatırımcılarının Çin'de karşılaştığı zorluklar ile bu konudaki endişeleri de dile getirildi. Özel olarak, Çin'in zorla çalıştırma ve devlet sübvansiyonu gibi hileli ticaret pratikleriyle Amerikan şirketlerini dezavantajlı konumda bıraktığı ifade edildi.

Pekin Yönetiminin Tanımı ve Yeni İfadeler

Bakanlık, web sitesinde "Çin Halk Cumhuriyeti" ifadesini kullanmayı bırakarak yalnızca "Çin" olarak anmaya başladı. Daha önceki açıklamada yer alan "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi korumak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın işbirliği içinde olacağız" ifadesi de kaldırılarak, "Eşitlik ve mütekabiliyet ilkelerini izleyeceğiz" ifadesi eklendi.

Siber Güvenlik ve Uluslararası Manipülasyon İddiaları

Güncellemelerde, Çin'in ABD'nin kritik altyapısına yönelik siber tehditleriyle ilgili ifadeler de gözden geçirildi. Bakanlık, Çin'in uluslararası örgütlerdeki rolü ile ilgili olarak, Çin Komünist Partisi'nin BM ve diğer kuruluşları manipüle etme çabalarını dile getirdi.

Trump Dönemi Politikalarının Yansıması

Yapılan değişikliklerin, Donald Trump yönetiminin dış politika önceliklerini yansıttığı dikkat çekti. Trump, Çin ile olan ekonomik rekabette tarifeleri kullanarak, ABD'ye yatırım çekmeyi ve yerel üretimi desteklemeyi hedefliyor. Daha önceki yönetimlerin aksine, Trump’ın politikaları Çin'e karşı ikili ilişkilerin önemini vurgularken, Biden’ın çok uluslu işbirliklerini teşvik edici yaklaşımından farklılık gösteriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın değişikliklerinin “olguları çarpıttığını” ve “Çin dış politikasını karaladığını” ifade ederek, bu durumu kınadıklarını belirtti.