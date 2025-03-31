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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Marine Le Pen Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Marine Le Pen'in yolsuzluk davasındaki suçlamalarla ilgili Fransız yetkililerin açıklama yapabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:15
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Marine Le Pen Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Marine Le Pen Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, AA muhabirinin, "Marine Le Pen hakkında 5 yıl siyasi men yasağı verilmesine tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtlarken, "Le Pen hakkında verilen kararın farkındayız. Genel olarak bu yasal karar hakkında Fransız yetkililer açıklama yapabilir," dedi.

Bruce, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'nda "ifade özgürlüğü ve kişilerin siyasi süreçlerden dışlanması" ile ilgili yaptığı açıklamalara da dikkat çekti. Bruce, "Batı olarak sadece demokratik değerlerden bahsetmekten daha fazlasını yapmalıyız. Bunları hayata dökmeliyiz," diye konuştu.

Bu kapsamda, Bruce, sağlanan kamu alanında ifade özgürlüğünün korunmasının önemini vurgulayarak, konuya dair başka bir açıklaması olmadığını belirtti.

Geçen yıl Paris Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önceki seçimlerdeki en büyük rakibi olan Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, yolsuzluktan suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Le Pen hakkında 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasına karar vermişti.

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