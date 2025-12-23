ABD: Doğu Pasifik’te Uyuşturucu Taşıyan Tekneye Saldırı — 1 Narko-Terörist Öldürüldü

ABD Güney Komutanlığı, Güney Mızrağı Operasyonu görev gücünün hedef aldığı teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı doğrulandı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüştür.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) açıklamasında, Güney Mızrağı Operasyonunu yürüten görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen istihbaratın hedef alınan düşük profilli teknenin Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı vurgulandı.

Hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir.

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına karşı sürdürdüğü operasyonlarla ilgili açıklamaları paylaşmaya devam ediyor.

