ABD: Doğu Pasifik’te Uyuşturucu Taşıyan Tekneye Saldırı — 1 Narko-Terörist Öldürüldü

ABD, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye saldırı düzenledi; açıklamada 1 erkek narko-terörist öldürüldüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 08:40
ABD Güney Komutanlığı, Güney Mızrağı Operasyonu görev gücünün hedef aldığı teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı doğrulandı.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüştür.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) açıklamasında, Güney Mızrağı Operasyonunu yürüten görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen istihbaratın hedef alınan düşük profilli teknenin Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı vurgulandı.

Hiçbir ABD askeri personeli zarar görmemiştir.

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına karşı sürdürdüğü operasyonlarla ilgili açıklamaları paylaşmaya devam ediyor.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

