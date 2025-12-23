THY İstanbul-Erivan Seferlerine 11 Mart 2026'da Başlıyor

Normalleşme sürecine ilişkin sosyal medya açıklamasında bulunan Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç şunları ifade etti: "Yeni bir adım daha. Bu defa da bayrak taşıyıcımız THY 11 Mart 2026 tarihinden itibaren her gün olacak şekilde İstanbul-Erivan-İstanbul seferlerine başlıyor."

Planlanan frekans artışına göre, 14 Mayıs 2026 tarihinden itibaren İstanbul-Erivan seferlerinin haftalık frekansı 10'a yükseltilecek. Yaz sezonunun ilerleyen döneminde frekans artışı devam edecek ve 15 Haziran 2026 itibarıyla seferler haftada 14 frekans olarak icra edilecek.

THY'nin bu kararı, iki ülke arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi ve artan yolcu talebine hızlı yanıt verilmesi hedefleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

TÜRK HAVA YOLLARI, İSTANBUL-ERİVAN HATTINDAKİ SEFERLERİNE 11 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA HAFTADA 7 FREKANS OLARAK BAŞLAYACAK