THY İstanbul-Erivan Seferlerine 11 Mart 2026'da Başlıyor

Türk Hava Yolları, 11 Mart 2026'da İstanbul-Erivan hattında haftada 7 frekansla seferlere başlayacak; yaz döneminde frekans 14'e çıkarılacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:45
Türk Hava Yolları İstanbul-Erivan hattını yeniden açıyor

Başlangıç tarihi, sefer numaraları ve frekans planı

Türk Hava Yolları, İstanbul-Erivan hattındaki seferlerine 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak başlayacağını duyurdu.

Havayolu şirketinin planlamasına göre, yolcu talebindeki artış doğrultusunda hat üzerindeki kapasite . Kış tarifesinde İstanbul-Erivan seferinin TK358, Erivan-İstanbul seferinin ise TK359 sefer sayısı ile icra edileceği bildirildi. Yaz tarifesinde ise Mayıs 2026 itibarıyla TK360 (İstanbul-Erivan) ve TK361 (Erivan-İstanbul) seferlerinin de hattına ekleneceği kaydedildi.

Normalleşme sürecine ilişkin sosyal medya açıklamasında bulunan Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç şunları ifade etti: "Yeni bir adım daha. Bu defa da bayrak taşıyıcımız THY 11 Mart 2026 tarihinden itibaren her gün olacak şekilde İstanbul-Erivan-İstanbul seferlerine başlıyor."

Planlanan frekans artışına göre, 14 Mayıs 2026 tarihinden itibaren İstanbul-Erivan seferlerinin haftalık frekansı 10'a yükseltilecek. Yaz sezonunun ilerleyen döneminde frekans artışı devam edecek ve 15 Haziran 2026 itibarıyla seferler haftada 14 frekans olarak icra edilecek.

THY'nin bu kararı, iki ülke arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi ve artan yolcu talebine hızlı yanıt verilmesi hedefleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

