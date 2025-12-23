Beşiktaş'ta İkebana Buluşması: 65 Yaş Üstü Komşular

Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü komşularını Japon çiçek düzenleme sanatı ikebana ile buluşturdu. Etkinlik, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Shaka Kachi iş birliğiyle düzenlendi.

Etkinlik ve eğitim

Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılara ikebana sanatı hakkında uygulamalı eğitim verildi. Katılımcılar; dallar, çiçekler ve saksılar kullanarak estetik düzenlemeler yaptı ve ikebananın felsefesi, doğayla kurduğu bağ ile sanatsal yaklaşımı hakkında bilgi edindi.

İkebana eğitmeni konuştu

İkebana uygulamalı gösterim eğitmeni Neslihan Noyan, bu sanatın Türkiye’de tanınması için yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek şunları söyledi:

"İkebana, Japonca’da ‘yaşamak’ anlamına gelen, canlı çiçeklerle yapılan bir sanat olarak bilinir. Esasen doğaya duyulan saygının sanata dönüşmüş halidir. Japonların çok eski, geleneksel ve kadim bir sanatıdır. Bu sanatın Türkiye’de tanınması için çalışmalar yapıyorum. Teknolojiyle çevrili bir dünyada yaşıyoruz; doğayla bağ kurmanın önemini yeniden hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda Zen bahçeleri kurulması için de çalışmalar yürütüyorum."

Sumitomo Mitsui temsilcisinin mesajı

Sumitomo Mitsui Banking Corporation adına konuşan Esra Aksoy, etkinliğin amacına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bankamızın vizyonlarından biri, yaş almış bireyleri sosyal hayata daha fazla katmak ve onlarla birlikte üretmek. Bu doğrultuda Beşiktaş Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Japonların doğayı hayata katma sanatı olan ikebanayla, yeni yıla dair güzel dileklerin paylaşıldığı küçük saksılar hazırladık. Katılımcılar kendi çiçek düzenlemelerini yaparak yeni yıl dileklerini yazdı. Yeni yılın herkes için güzellikler getirmesini diliyoruz."

