Başkan Özdoğan: 'Hacılar, Birlik ve Dayanışmanın İlçesidir'

AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ahde Vefa' gecesi, teşkilat mensupları ve partiye kurulduğu günden bu yana hizmet eden isimleri bir araya getirdi. Programda birlik, beraberlik ve vefa duygusu ön plana çıktı.

Programa katılımcılar

Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, önceki dönem belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Öne çıkan mesajlar

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, teşkilat yapısının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Teşkilat vefadır, teşkilat çalışmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi teşkilat varsa zafer vardır. Teşkilatsız bir yapı, belediyecilikte de her zaman bir tarafı eksik kalmış olur. Biz bunun bilincindeyiz. Ne mutlu ki bugün burada sizlerle bir araya geliyoruz. Ne mutlu ki Rabbim bize bu güzelliği lütfetti."

Özdoğan, Hacılar’da hayata geçirilen tüm hizmet ve projelerin arkasında güçlü bir teşkilat iradesi bulunduğunu ve bu birlikteliğin ilçenin gelişiminde belirleyici rol üstlendiğini vurguladı.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ise vefa kavramının Hacılar’ın karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek: "Emeğin, hasretin, kardeşliğin ve en çok da vefanın buluştuğu bir yerdeyiz. Hacılar’ın tarihine baktığımızda bu ilçenin her zaman birlikte durmayı, yan yana yürümeyi, kardeşliği ve dayanışmayı hayatının merkezine aldığını çok net görürüz."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar’ın şehir ve bölge açısından taşıdığı öneme değinerek: "Erciyes’imizin hemen eteğinde yer alan, kayak merkeziyle de anılan Hacılar ilçemizin kendine özgü çok özel güzellikleri var. Her ilçemizin yeri ayrı ama Hacılar, ilk günden bu yana duruşuyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında net bir şekilde yer alışıyla gönüllerde taht kurmuştur" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, programın anlam ve önemine dikkat çekerek: "Bu güzel programı tertip eden İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum. AK Parti’nin 24 yıllık iktidar sürecinde Kayseri’de ilk kez bir hanımefendinin ilçe başkanı olarak görevlendirilmiş olması çok kıymetlidir. Biz biliyoruz ki bu dava, bugün bizdeyse yarın başka bir kardeşimizle, düşerek değil her zaman yükselerek yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kapanış

Program sonunda geçmişten bugüne teşkilata emek vermiş isimlere teşekkür edildi. Hacılar’da teşkilat ruhunun ve vefa anlayışının aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Başkan Özdoğan, katkı sunan tüm teşkilat mensuplarına ve programa katılan misafirlere teşekkür ederek, ilçede birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

