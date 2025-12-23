Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Mevkidaşını Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Mevkidaşı Al-Haddad'ı kabul etti

Resmi karşılama ve baş başa görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'ye resmi davetlisi olarak gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad'ı Genelkurmay Başkanlığında kabul etti.

Al-Haddad, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen resmi tören ile karşılandı. Törenin tamamlanmasının ardından iki komutan arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşme, her iki ülke arasındaki askeri temas çerçevesinde gerçekleşti ve resmi ağırlama töreniyle devam etti.

