Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Mevkidaşını Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad'ı Genelkurmay Başkanlığında karşıladı ve baş başa görüştü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:20
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Mevkidaşını Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya Mevkidaşı Al-Haddad'ı kabul etti

Resmi karşılama ve baş başa görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türkiye'ye resmi davetlisi olarak gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-HaddadGenelkurmay Başkanlığında kabul etti.

Al-Haddad, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen resmi tören ile karşılandı. Törenin tamamlanmasının ardından iki komutan arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşme, her iki ülke arasındaki askeri temas çerçevesinde gerçekleşti ve resmi ağırlama töreniyle devam etti.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libyalı mevkidaşı Al-Haddad ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libyalı mevkidaşı Al-Haddad ile bir araya geldi

