Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ı Ankara’da kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı Ankara’da kabul etti; kabulde Selçuk Bayraktaroğlu ve Metin Tokel de yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:56
Askeri heyet başkentte bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etti.

Al-Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya geldi.

Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

