Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ı Ankara’da Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı Ankara’da kabul etti; kabulde Selçuk Bayraktaroğlu ve Metin Tokel de yer aldı.