Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ı Ankara’da kabul etti
Askeri heyet başkentte bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etti.
Al-Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya geldi.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL MUHAMMED ALİ AL-HADDAD'I KABUL ETTİ.