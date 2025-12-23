DOLAR
AFAD Kayseri'de Acı: Arama Kurtarma Teknisyeni Metehan Gülsever Vefat Etti

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyeni Metehan Gülsever, 54 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:09
Kayseri'de arama-kurtarma ekibi yas tutuyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü’nde görevli arama ve kurtarma teknisyeni Metehan Gülsever yaşamını yitirdi.

Gülsever, 54 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatı, sevenlerini ve AFAD Kayseri personelini derin üzüntüye boğdu.

Merhum Gülsever’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

