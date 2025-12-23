AFAD Kayseri'de Acı: Arama Kurtarma Teknisyeni Metehan Gülsever Vefat Etti
Kayseri'de arama-kurtarma ekibi yas tutuyor
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü’nde görevli arama ve kurtarma teknisyeni Metehan Gülsever yaşamını yitirdi.
Gülsever, 54 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vefatı, sevenlerini ve AFAD Kayseri personelini derin üzüntüye boğdu.
Merhum Gülsever’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
