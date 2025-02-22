ABD, Düzensiz Göçmenleri Askere Ait Alanlarda Gözaltında Tutmayı Planlıyor

ABD, Düzensiz Göçmenleri Askeri Alanlarda Gözaltında Tutmayı Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeden önce gözaltında tutmak için askeri alanları kullanmayı planlıyor. New York Times (NYT) gazetesine dayandırılan habere göre, özellikle Texas'taki Fort Bliss Askeri Üssü'nde 10 bine yakın düzensiz göçmenin tutulması hedefleniyor.

Fort Bliss Askeri Üssü Model Olarak Seçildi

İsmi verilmeyen yetkililer, Trump yönetiminin planının detaylarını paylaşarak, Fort Bliss'in bu süreçte “model” üssü olarak belirlendiğini ifade etti. Hükümetin, düzensiz göçmenleri gözaltında tutma sürecine yardımcı olacak askeri üslerin Utah eyaletinden Kanada sınırındaki New York eyaletine kadar geniş bir yelpazede değerlendirileceği bildirildi.

Yer Sıkıntısını Giderme Amacı

Yetkililer, bu planın, gözaltına alınacak olan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme süreleri tamamlanana kadar barındırılmasını sağlamak amacıyla yapıldığını ve mevcut yer sıkıntısını gidermeye yardımcı olacağını belirtiyor.

Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı Yorum Yapmadı

Beyaz Saray, NYT’nin planla ilgili yorum taleplerini Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına yönlendirmiş ancak bu bakanlıklar henüz herhangi bir yanıt vermemiştir.

Düzensiz Göçmenlerin Gözaltına Alınma Verileri

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) verilerine göre, 16-28 Ocak tarihleri arasında 171 düzensiz göçmen çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Bu durum, hükümetin göçmenlerle ilgili uygulama ve politikalarının sıkılaştırıldığını göstermektedir.

Guantanamo'da Tesis Kurulması

Trump, yasa dışı olarak ülkede bulunan "suçlu göçmenlerin" gözaltında tutulması amacıyla Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin kurulması için talimat vermiştir. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bu tesisin göçmenler için mükemmel bir alan olacağını savunmuştur.