ABD, Düzensiz Göçmenleri Askere Ait Alanlarda Gözaltında Tutmayı Planlıyor

ABD, düzensiz göçmenleri askeri üslerde gözaltında tutmayı planlıyor. Fort Bliss, bu model için belirlenen yer olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:34
ABD, Düzensiz Göçmenleri Askere Ait Alanlarda Gözaltında Tutmayı Planlıyor

ABD, Düzensiz Göçmenleri Askeri Alanlarda Gözaltında Tutmayı Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeden önce gözaltında tutmak için askeri alanları kullanmayı planlıyor. New York Times (NYT) gazetesine dayandırılan habere göre, özellikle Texas'taki Fort Bliss Askeri Üssü'nde 10 bine yakın düzensiz göçmenin tutulması hedefleniyor.

Fort Bliss Askeri Üssü Model Olarak Seçildi

İsmi verilmeyen yetkililer, Trump yönetiminin planının detaylarını paylaşarak, Fort Bliss'in bu süreçte “model” üssü olarak belirlendiğini ifade etti. Hükümetin, düzensiz göçmenleri gözaltında tutma sürecine yardımcı olacak askeri üslerin Utah eyaletinden Kanada sınırındaki New York eyaletine kadar geniş bir yelpazede değerlendirileceği bildirildi.

Yer Sıkıntısını Giderme Amacı

Yetkililer, bu planın, gözaltına alınacak olan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme süreleri tamamlanana kadar barındırılmasını sağlamak amacıyla yapıldığını ve mevcut yer sıkıntısını gidermeye yardımcı olacağını belirtiyor.

Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı Yorum Yapmadı

Beyaz Saray, NYT’nin planla ilgili yorum taleplerini Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına yönlendirmiş ancak bu bakanlıklar henüz herhangi bir yanıt vermemiştir.

Düzensiz Göçmenlerin Gözaltına Alınma Verileri

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) verilerine göre, 16-28 Ocak tarihleri arasında 171 düzensiz göçmen çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Bu durum, hükümetin göçmenlerle ilgili uygulama ve politikalarının sıkılaştırıldığını göstermektedir.

Guantanamo'da Tesis Kurulması

Trump, yasa dışı olarak ülkede bulunan "suçlu göçmenlerin" gözaltında tutulması amacıyla Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin kurulması için talimat vermiştir. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bu tesisin göçmenler için mükemmel bir alan olacağını savunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
2
Edirne Sarayı'nda İhyalar Hızla Devam Ediyor: Selimiye Camisi 200 Yıl Sonra İzleniyor
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
4
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini 2000. Güne Taşıdı
5
Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar
6
Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi
7
Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!