ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hindistan'a Rusya'dan savunma ekipmanları satın almama önerisinde bulunarak, bu ülkenin daha gelişmiş silahlar edinme fırsatına sahip olduğunu bildirdi.

India Today kanalına konuşan Lutnick, Hindistan'ın uluslararası ticarette doların yerini alacak yeni bir para birimi oluşturma çabasına dikkat çekti. Ancak bu tür girişimlerin sona ermesi gerektiğini vurguladı ve ticaretin daha adaletli olması gerektiğini ifade etti.

Lutnick, Hindistan’ın tarihsel olarak askeri teçhizatının önemli bir kısmını Rusya'dan aldığını belirterek, bunun artık son bulması gerektiğini savundu. Ayrıca, Hindistan’ı ABD'ye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeye davet etti. Bu sayede, Yeni Delhi ile olağanüstü bir fırsat ve ilişki kurmayı öngördüğünü belirtti.

Başkan Donald Trump ise, Hindistan'ın gümrük vergilerini düşürmeyi kabul ettiğine dair açıklamalar yaptı. Trump, Hindistan’ın yüksek gümrük vergileri nedeniyle ABD ürünlerinin bu ülkede satışında zorluklar yaşandığını ifade ederek, "Hindistan bize büyük gümrük vergileri uyguluyor. Bu durumdan rahatsızız" dedi.

Rusya ve Hindistan arasındaki yakın ilişkiler, Soğuk Savaş dönemine dayanıyor ve o zamandan bu yana Rusya, Hindistan’ın ana askeri tedarikçisi olmuştur. Özellikle, Hindistan savunma ithalatının yaklaşık üçte ikisini Rusya'dan temin etmektedir.