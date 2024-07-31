ABD'nin Gürcistan'a Yardımı Yabancı Etki Yasası Nedeniyle Askıya Alındı

ABD'den Gürcistan'a 95 Milyon Dolarlık Yardım Askıya Alındı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Gürcistan'a planladığı 95 milyon dolarlık yardımı, ülkede tartışmalara yol açan "Yabancı Etki Yasası" nedeniyle askıya almaya karar verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu durumu resmen duyurdu.

Yardımın Askıya Alınma Nedeni

Blinken, Gürcistan hükümetinin antidemokratik eylemleri nedeniyle ilişkilerin yeniden değerlendirildiğini belirterek, "Hükümetin yararlanacağı 95 milyon dolarlık desteği askıya alıyoruz," ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, ABD'nin Gürcü halkının taleplerine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Tartışmaların Başlangıcı: Yabancı Etki Yasası

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" başlıklı yasa tasarısı, bu yılın nisan ayında Gürcistan Meclisi'ne sunuldu ve hemen ardından ülke genelinde büyük protestolara neden oldu. Bu yasal düzenleme, yurt dışından gelen fonların %20'sinden fazlasını alan Gürcistan'daki kuruluşların, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını zorunlu kılıyor ve kaydolmayanlara para cezaları uygulanabileceği öngörülüyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından hazırlanan yasa, 14 Mayıs 2023'te parlamentoda kabul edildi, ancak Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından 18 Mayıs'ta veto edildi. Bunun üzerine yasa 28 Mayıs'ta parlamentoda yeniden yapılan oylama ile 84'e karşı 4 oyla kabul edilerek Cumhurbaşkanının vetosu aşılmış oldu.