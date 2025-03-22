ABD, Orta Doğu'ya İkinci Uçak Gemisini Gönderiyor

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmak üzere ikinci uçak gemisini gönderme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 23:15
ABD, Orta Doğu'ya İkinci Uçak Gemisini Gönderiyor

ABD'nin Askeri Varlığını Güçlendiriyor

ABD'nin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yönlendirmesiyle, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderme kararı aldığı bildirildi. Bu adım, bölgedeki askeri varlığın güçlendirilmesi amacı taşımaktadır.

Operasyonel Planlar ve Gelişmeler

Associated Press'e (AP) konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, Husilere yönelik saldırıların artmasıyla birlikte, gelecek ay bölgedeki uçak gemisi sayısının ikiye çıkacağını belirtti.

Yetkili, Hegseth'in Pasifik Okyanusu'ndaki USS Carl Vinson savaş gemisinin Orta Doğu'ya yönlendirilmesi talimatını verdiğini ve şu anda Kızıldeniz'de bulunan USS Harry S. Truman gemisinin de en az bir ay daha burada kalmasına dair emir imzaladığını aktardı.

Caydırıcılık Mesajı

İki uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunmasının, Husilere destek veren İran'a karşı belirgin bir caydırıcılık mesajı taşıdığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Husilerin ABD hava saldırılarıyla tamamen yok edileceğini belirtmiş ve İran'a askeri teçhizatı durdurması konusunda jasno uyarmıştı.

Son altı ay içinde ABD, Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermesiyle dikkat çekiyor. USS Vinson'ın önümüzdeki ayın başlarında görev yerine ulaşması bekleniyor. Diğer yandan, USS Harry S. Truman için de mart sonunda Norfolk, Virginia'ya dönüş planlandığı bilgisi mevcut.

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