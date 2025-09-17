ABD Porto Riko'ya 6 MQ-9A Reaper İHA Konuşlandırdı

ABD, 6 MQ-9A Reaper İHA'yı 9 Eylül görüntüleriyle Porto Riko Rafael Hernandez Havalimanı'na konuşlandırdı; bölgedeki gerilim ve Venezuela tepkileri artıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:53
ABD Porto Riko'ya 6 MQ-9A Reaper İHA Konuşlandırdı

ABD, Porto Riko'ya 6 MQ-9A Reaper İHA yerleştirdi

ABD'nin 6 adet MQ-9A Reaper insansız hava aracını (İHA) Porto Riko'daki Rafael Hernandez Uluslararası Havalimanı'na konuşlandırdığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çinli uzay istihbarat şirketi MizarVision tarafından yayımlanan uydu görüntüsünde, 9 Eylül tarihli karelerde Aguadilla kentindeki Rafael Hernandez Havalimanı'nda park edilmiş altı Reaper tipi İHA tespit edildi.

Bölgesel gerilim ve tepkiler

İHA konuşlandırması, Karayipler bölgesinde artan askeri hareketliliğin bir parçası olarak yorumlanıyor ve ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni gerilimlere yol açabileceği değerlendirmelerine neden oluyor.

ABD yönetimi, bölgedeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele gerekçesiyle Karayipler'deki askeri varlığını güçlendirdiğini savunuyor. Buna karşılık Venezuela yönetimi, ABD'nin ülkede rejim değişikliği peşinde olduğunu ve bunun için bahaneler ürettiğini öne sürüyor.

Daha önce ABD, Karayip adalarının Venezuela'ya bakan güney bölgesinde, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Tren de Aragua çetesine bağlı olduğu öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlemişti. Saldırıya ilişkin olarak dönemin ABD Başkanı Donald Trump, "Lütfen bunu ABD'ye uyuşturucu sokmayı düşünen herkese bir uyarı olarak kabul etsin" açıklamasında bulunmuştu.

Askeri sevkiyat ve Maduro'nun cevabı

ABD, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle askeri etkinliği artırma kararı kapsamında ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, dönemin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ordunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

