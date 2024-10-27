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ABD Savunma Bakanı Austin, İran'ı Uyardı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İran'ın İsrail'e karşılık verme hatası yapmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:32
ABD Savunma Bakanı Austin, İran'ı Uyardı

ABD Savunma Bakanı Austin'den Kritik Açıklama

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'ın İsrail'in askeri saldırılarına karşılık verme hatasından kaçınması gerektiğini ifade etti.

The Context of the Discussion

Austin, X platformunda yayımladığı açıklamada, İsrail'in İran'daki askeri hedeflerine yönelik düzenlediği saldırının ardından Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliği ve savunma hakkına olan desteğini vurgulayarak, bölgede bulunan ABD personeli, tesisleri ve ortaklarının korunması konusunda kararlılığını sürdüreceğini dile getirdi.

Diplomasiye Öncelik Verilmeli

Orta Doğu'daki gerilimin azaltılabilmesi için diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Austin, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Lübnan'da sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlayacak bir anlaşmanın yapılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Saldırısı ve İran'ın Yanıtı

İsrail, 1 Ekim tarihinde İran'a karşı düzenlediği füze saldırılarının ardından 26 Ekim tarihlerinde İran'daki askeri hedeflere saldırıda bulunduğunu ve bu operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. İran ise, başkent Tahran ve bazı batı eyaletlerinde bulunan askeri noktaların hedef alındığını, ancak hava savunma sistemlerinin saldırılara başarılı bir şekilde karşı koyduğunu ifade etti. İran ordusu, bu saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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