ABD ve 10 Ülke, Kuzey Kore’ye Yönelik BMGK Kararlarının Tam Uygulanmasında Kararlı

ABD ve İttifakından Kuzey Kore’ye Karşı Sert Mesaj

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının "tam" olarak uygulanması konusunda kararlı olduklarını duyurdu.

Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi Toplantısı

Bu ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, 19 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) Yönlendirme Komitesi'nin açılış toplantısına dikkat çekildi.

Açıklamada, MSMT'nin amacının, yaptırım ihlallerine dair raporlar yayımlayarak Kuzey Kore’ye ilişkin BMGK kararlarının "tam" olarak uygulanmasına destek olduğu ifade edildi.

Küresel Nükleer Tehditlerle Mücadele Kararlılığı

MSMT’ye katılan ülkeler, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ile balistik füze programlarından kaynaklanan tehdidi ele alma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, Pyongyang'a yönelik BMGK kararlarının uygulamasında ısrarcı olacaklarını belirtiler.

Yapılan açıklamada, tüm devletler, Kuzey Kore'den gelen ve BMGK kararlarını ihlal etmesini kolaylaştıran her türlü tehdide karşı uluslararası barışı korumaya yönelik çabalara katılmaya çağrıldı.