ABD ve İsrail Savunma Bakanları Arasında Kritik Görüşme

ABD’nin İsrail’e Desteği Yenilendi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, ABD’nin İsrail’e olan destek taahhüdü tekrar gündeme geldi.

Görüşmenin Detayları

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Austin ve Gallant’ın, İsrail’in operasyonlarına ilişkin detayları ele aldığı bilgisi paylaşıldı. Austin, görüşmede “Lübnan'da, hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için diplomatik bir düzenlemeye bağlılıklarını” ifade etti.

Ateşkes Meselesi

Görüşmede ayrıca, Gazze’deki ateşkes konusunun da gündeme geldiği bilgisi verildi. Austin, bu yöndeki desteklerini yineleyerek bölgedeki gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı.