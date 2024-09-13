ABD ve Litvanya'dan NATO İşbirliği Açıklaması

ABD ve Litvanya, NATO ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini güçlendirmek için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:21
ABD ve Litvanya'dan NATO İşbirliği Açıklaması

ABD ve Litvanya'dan İşbirliği Hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri ile Litvanya, başta Ukrayna'ya destek olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma kararı aldı. Ortak açıklamaya göre, iki ülke, NATO ve Hint-Pasifik'teki ortaklarla olan ilişkilerini güçlendirecek.

Resmi Ziyaret ve Ortak Hedefler

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, başkent Vilnius’da, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda, NATO üyesi ülkelerin ve Hint-Pasifik'teki ortakların iş birliği öneminin altı çizildi.

Ukrayna Destek ve Siber Savunma

Açıklamada, işbirliğinin temel odak noktalarının arasında Ukrayna'ya destek, siber savunma, teknoloji ve dezenformasyonla mücadele olduğu belirtildi. Ayrıca, Kuzey Kore'nin silah göndermeye devam etmesinin kınandığı ifade edildi.

Tayvan ve Çin İlişkileri Üzerine Dikkat

Litvanya'nın Tayvan ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme çabaları da gündeme geldi. Her iki ülkenin de Tayvan'ın uluslararası forumlarda yer almasını destekledikleri vurgulandı.

Tayvan Boğazı'nda barışın korunmasının önemi belirtilirken, Litvanya ve ABD, bu alandaki statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Çin-Litvanya Arasındaki Gerginlik

Litvanya'nın Tayvan ile ilişkileri güçlendirmesi, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerginliği artırmış durumda. 2021’de Litvanya’nın Tayvan’da kendi adıyla bir temsilcilik kurmasına izin vermesi, diplomatik ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Çin, durumu "Tek Çin" ilkesine bir saldırı olarak değerlendirerek ilgili tepkiyi göstermişti. Bu gelişmeler, her iki tarafın diplomatik ilişkilerinde gerilimi yükseltirken, ticari alanlarda da kısıtlamalara yol açtı.

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