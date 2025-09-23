ABD Yönetimi İsrail'i Batı Şeria İlhakı Konusunda Uyardı

Times of Israel'e göre ABD, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi konusunda 'özel olarak' uyardı; Netanyahu 29 Mayıs'ta konuyu Trump'la görüşecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:03
Times of Israel'in haberine göre Washington uyarısı ve Tel Aviv'in tepkisi

Times of Israel gazetesinin haberine göre ABD yönetimi, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi konusunda 'özel olarak' uyardı.

Haberde adı açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırılarak, Washington'un bu uyarısına rağmen İsrail tarafının ilhak konusundaki tartışmanın sona erdiğini düşünmediği belirtildi.

Habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, 29 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Donald Trump ile yapacağı görüşmede Batı Şeria'nın ilhakını gündeme getirecek.

ABD yönetiminin, Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesi planına ilişkin olarak kamuoyu önünde doğrudan bir tavır almaktan kaçındığına dikkat çekildi.

Tel Aviv yönetimi, İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Batı Şeria'yı ilhak tehdidini gündeme getirmişti.

İsrail basını ayrıca Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktardı.

Başbakan Netanyahu ise İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından yaptığı açıklamada, bu adıma ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini söyleyip 'Bekleyin ve görün.' ifadelerini kullanmıştı.

