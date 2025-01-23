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ABD Yüksek Mahkemesi Fillerin Hak Talebini Reddetti

Colorado Yüksek Mahkemesi, filler için hak talep etme olanağını reddetti; hayvan hakları savunucuları kararı adaletsizlik olarak yorumladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:48
ABD Yüksek Mahkemesi Fillerin Hak Talebini Reddetti

Colorado Yüksek Mahkemesi'nden Filler Üzerine Tartışmalı Karar

ABD'nin Colorado eyaletindeki Yüksek Mahkeme, hayvanat bahçesinde tutulan 5 Afrika filinin serbest bırakılması talebini değerlendirerek, "fillerin insan olmadığına ve insanlar gibi hak talep edemeyeceğine" hükmetti.

Davaya Neden Olan Gelişmeler

Bölgedeki Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi'nde bulunan filler, hayvan hakları savunucusu Nonhuman Rights Project (NRP) tarafından esaret altında tutulduğu gerekçesiyle uygun bir barınağa taşınması amacıyla dava edildi. NRP, 2023 yılında mahkemeye başvurarak, filler adına "habeas corpus" talebinde bulunmak istedi.

Fil Hakları Üzerine Yargı Süreci

Hayvan hakları savunucuları, fillerin son derece sosyal ve zeki hayvanlar olduğuna dair 7 hayvan biyoloğunun raporlarına atıf yaparak, bu tür hayvanların empati ve farkındalık gibi bilişsel yeteneklere sahip olduğunu belirttiler. Ayrıca, hayvanat bahçesi gibi ortamlarda yaşayan fillerinin travma, beyin hasarı ve kronik stres yaşadığını vurgulayarak serbest bırakılmalarını talep ettiler.

Mahkeme Kararları ve Sonuçları

Ancak, Colorado Yüksek Mahkemesi, "habeas corpus" başvurusunun yalnızca insanlar için geçerli olduğuna dikkat çekerek, bölge mahkemesinin daha önceki kararını onadı. Mahkeme, ne kadar bilişsel veya duygusal olarak uyumlu olursa olsun, hayvanların hak talep etme yetkisinin bulunmadığını belirtti ve fillerin serbest bırakılması isteğini reddetti.

Hayvan Hakları Savunucularının Tepkisi

NRP, mahkemenin bu kararını adaletsiz olarak yorumlayarak, mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti. Cheyenne Mountain Hayvanat Bahçesi yetkilileri ise, fillerle ilgili iddiaları reddederek, filler için önemli bir bakım hizmeti sunulduğunu belirtti ve davayı "anlamsız" olarak nitelendirdi.

NRP'nin daha önce New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir filin serbest bırakılması için açtığı dava benzer gerekçelerle reddedilmişti.

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