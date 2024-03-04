Açıklanan enflasyon oranları sonrası Mart ayı kira artış oranları netleşti!

Mart Ayında Kiralara Uygulanacak Zam Oranları ve Adalet Bakanlığı’nın Açıklamaları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Şubat ayı verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %67,07 olarak belirlendi. Bu oran, Mart 2024 için kira artış oranının 12 aylık ortalamalara göre %55,91 olmasına yol açtı. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları, kiracılar için zam sınırlamasını %25 olarak belirledi.

Kira Artış Sınırlaması ve Yeni Düzenlemeler

Adalet Bakanı Tunç, kira artışlarına getirilen %25’lik sınırlamanın 1 Temmuz 2023’ten itibaren bir yıl süreyle uygulanacağını duyurdu. Bu sınırlama, Meclis’in bayram sonrası toplanmasıyla yasalaşacak ve 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecek.

Konut ve İşyeri Kiralarında Farklı Uygulamalar

Yapılan düzenlemeyle, konut kiralarında %25’lik bir zam sınırı getirilirken, işyeri kiralarında böyle bir sınırlama olmadığı belirtildi. Mart ayı için işyeri kira artış oranı %55,91 olarak hesaplandı.

Kira Artış Hesaplamaları: Örneklerle Açıklama

Mevcut kira bedeli 15 bin TL olan bir konut için Mart 2024’te yapılacak kira artışı, %25 sınırlamasına göre 3 bin 750 TL olacak ve yeni kira bedeli 18 bin 750 TL’ye yükselecek. Eğer 12 aylık TÜFE’ye göre hesaplama yapılsaydı, kira artış tutarı 8 bin 386 TL olacak ve yeni kira bedeli 23 bin 386 TL olarak belirlenecekti.