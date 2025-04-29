Adalet Bakanı Tunç’tan Yargıya Dair Çarpıcı Açıklamalar

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Bağımsızlığını Vurguladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yargının bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine dikkat çekti. Tunç, "Dosyanın içeriğini bilmeden, soruşturmadaki delillere vakıf olmadan, peşin hükümle bir kişinin suçsuz ya da suçlu olduğunu söylemek hukuk devletiyle bağdaşmaz. Soruşturma ve davalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan ifadelerin kamuoyuna sunulması ne vicdan ne hukuk kabul eder," şeklinde ifadelerde bulundu.

Yargının Güvenilirliği ve Etkinliği Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Tunç, yargı mensuplarının adaletin yaşayan vicdanı olduğunu, onların aynı zamanda milletin adalet beklentisine açılan güven kapısı olduklarını belirtti. Yargı sisteminin etkin işleyişinin sağlanması için üç temel unsura ihtiyaç olduğuna dikkat çekti:

Toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir mevzuat

Yeterli fiziki ve teknolojik imkanlar

Etkin, güçlü ve nitelikli insan kaynağı

Bu unsurların son 23 yılda sağlanan önemli gelişmelerle temin edildiğini kaydeden Tunç, FETÖ süreçleri sonrasında yargı teşkilatının maruz kaldığı hasarın ardından arınma sürecinin başladığını vurguladı. 2002’de yaklaşık 9 bin olan hakim ve savcı sayısı bugün 25 bin 695’e ulaştı.

Yargı Bağımsızlığı ve Kamuoyuna Mesaj

Bakan, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının toplumun adalete olan güveninin temel unsuru olduğunu belirtti. Yargının 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaretin, milletin iradesine sahip çıkma anlamında önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. "O karanlık gecede yargı, yüzünü karanlığa değil, hukukun aydınlığına dönmüştür," dedi.

Tunç, ayrıca peşin hüküm veren ve yargı mensuplarını zan altında bırakan açıklamalara karşı sessiz kalmanın beklenemeyeceğini vurgulayarak, Türk yargısının yalnızca Anayasa'ya, hukuka ve milletin iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Sonuç ve Toplantıya Katılanlar

Toplantıda HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar ile birlikte 81 ilin başsavcısı ve adli yargı adalet komisyonu başkanları da yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.