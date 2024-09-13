Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Açıklamaları: Ayşenur Ezgi Eygi ve Narin Güran Davaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli’de yaptığı açıklamalarda, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ve Narin Güran meselelerine değindi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Dair

Denizli’de gazetecilere konuşan Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak, “Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden davaya, Ayşenur'un raporlarını ve dosyasını ibraz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Narin Güran Vakası

Tunç, Diyarbakır’da yaşamını yitiren Narin Güran’a yönelik yapılan soruşturmanın ilerlediğini belirterek, “Narin'in soruşturmasında şu anda 10 kişi tutuklu, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.” dedi.

Bakan, Narin’in vefatından sonra 91 doku örneğinin adli tıp kurumlarında incelemeye tabi tutulduğunu ve elde edilen bulguların değerlendirileceğini ifade etti.

Soruşturmanın Gizliliği

Tunç, soruşturmanın gizliliğine vurgu yaparak, “Soruşturmanın güvenliği açısından bazı beyanlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.” diye belirtti. Ayrıca, Narin’in katillerinin yargı önünde adalete hesap vereceğinden emin olduğunu ifade etti.

Uluslararası Müdahale ve Hak Arayışı

Ayşenur Ezgi Eygi’nin otopsi işlemlerinin İzmir’de devam ettiğini aktaran Tunç, “Otopsi akşam saatlerinde tamamlanacak ve deliller, soruşturmada kullanılacak.” dedi. Uluslararası hukuk bağlamında yapılacak işlemlerden de bahseden Tunç, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurup, gerekli işlemleri başlatacağız.” şeklinde konuştu.

Tunç, bu olayların hem hukuki hem de insan hakları boyutunda takip edileceğini ve Ayşenur'un davasının uluslararası mahkemelerde özenle savunulacağını belirtti.