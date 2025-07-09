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Adana'da 1690 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen operasyonda 1690 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 10:09
Adana'da 1690 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Adana'da, 1690 litre etil alkol ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında yaşandı.

Operasyon Detayları

KOM ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, adreste bulunan kolilerde toplamda 1690 litre kaçak etil alkol tespit edildi.

Gözaltı İşlemleri

Operasyon sırasında ekipler, adreste bulunan bir kişiyi gözaltına alarak, gerekli işlemlere başladı. Bu tür operasyonların artarak devam edeceği bildirildi.

Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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