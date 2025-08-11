Adana'da 19 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Gepassedildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin 167 Hap Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen bir operasyonda, 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın düzenleyerek önemli bir uyuşturucu madde yakaladı.

Operasyondan Detaylar

Yapılan operasyonda, ayrıca 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi de bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli S.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Tutuklandı

Adli makamlara çıkarılan şüpheli S.D, hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

