DOLAR
40,71 -0,02%
EURO
47,47 -0,12%
ALTIN
4.398,7 1,02%
BITCOIN
4.950.926,52 -2,49%

Adana'da 19 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Gepassedildi

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 19.167 sentetik uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucular ele geçirildi. Bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 10:47
Adana'da 19 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Gepassedildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin 167 Hap Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen bir operasyonda, 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın düzenleyerek önemli bir uyuşturucu madde yakaladı.

Operasyondan Detaylar

Yapılan operasyonda, ayrıca 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi de bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli S.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Tutuklandı

Adli makamlara çıkarılan şüpheli S.D, hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli...

Adana'da 19 bin 167 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kadın Lider Ceren Oğuz'dan Avrupa'da Havacılık Teknolojisi Atılımı
2
Adana'da 19 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Gepassedildi
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir Depremi Mesajı
4
Bakan Memişoğlu'ndan Sındırgı Depreminin Ardından Açıklama
5
Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Dijital Arşive Kazandırılıyor
6
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Mücadele Devam Ediyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek