Adana'da 39 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yüreğir'de GBT kontrolünde yakalanan Erol E.'nin 39 yıl 4 ay 10 gün hapis ve 3 bin 290 lira para cezası bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:06
Yüreğir ekiplerinin GBT kontrolü sonucu tutuklama

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Sarıçam Mahallesinde şüphe üzerine durdurdukları Erol E. üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Kontrolde Erol E.'nin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 39 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 290 lira para cezası ile arandığı tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

