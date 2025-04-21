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Adana'da 4 Milyon 880 Bin Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 4 milyon 880 bin makaron yakalanırken, sürücüleri tutuklandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:15
Adana'da 4 Milyon 880 Bin Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen başarılı bir kaçakçılık operasyonunda, 4 milyon 880 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sarıçam ilçesinde düzenlendi.

Durum Raporu

Kaçak ürün taşıdığı tespit edilen 2 panelvan durdurularak, araçlar üzerinde detaylı bir arama yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, çok sayıda makaron yakalandı. Sürücüler Ahmet Ö. ve Mehmet Y. gözaltına alındı.

Yasal Süreç Başladı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan sürücüler, olayın yasal boyutunu artırarak kamuoyunda dikkat çekti.

Bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı yapılan mücadele, Adana'da sürekleyen bir güvenlik önceliği olarak önümüzdeki günlerde de devam edecektir.

Adana'da 4 milyon 880 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen 2 panelvanın sürücüleri...

Adana'da 4 milyon 880 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen 2 panelvanın sürücüleri tutuklandı.

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