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Adana'da Ambulansla Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 10:12
Adana'da Ambulansla Çarpışan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Gürleşen Mahallesi'nde yaşanan talihsiz bir kazada, ambulansla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Henüz plakaları öğrenilemeyen otomobili Şinasi Yıldırım kullanıyordu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ayşe Durmuşoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Yıldırım’ı Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalenin ardından Yıldırım, ambulans helikopter ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayrıca, Saimbeyli’ye hasta götürdükten sonra Kozan ilçesine dönüş yolunda kaza yapan ambulanstaki sağlık personelinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulansla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulansla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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