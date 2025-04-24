Adana'da 'Bağımsızlık Şenliği' Gençleri Bağımlılıkla Mücadele İçin Buluşturdu

Adana'da Gençlerin Farkındalığı Artırıldı

Adana'da bağımlılığa karşı gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi'nde "Bağımsızlık Şenliği" gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Yeşilay Adana Şubesi ile Dicle Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü işbirliğiyle Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen etkinlikte, gençlere bağımlılık alanında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte Keyifli Anlar

Şenlikte kurulan stantlarda, gençler bağımlılık konularında detaylı bilgilere ulaşırken, kutu oyunları ve "alkol gözlüğüyle" uygulamalı etkinlikler önemli yer tuttu. Katılımcılar, bağımlılıktan uzak eğlenceli zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

Yeşilay Adana Şube Başkanı'ndan Uyarılar

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede bağımsızlıklarını ilan etmek için sürdürdükleri çalışmalara dikkat çekti. Yıldırım, bağımlılığın "boşluktan doğan, kronik, bulaşıcı bir beyin hastalığı" olduğunu vurguladı ve sanal kumar bağımlılığına dikkat çekerek, "Kullanılan uygulama ve oyunlar, sanal kumar bağımlılığına dönüşme sürecindedir. Lütfen bu oyunlara gelmeyin." şeklinde uyarılarda bulundu.

Bilgi Yarışmaları ile Farkındalık

Etkinlik sırasında ayrıca düzenlenen bilgi yarışmaları da gençlere bağımlılık konusunda daha fazla bilgi edinme fırsatı sundu. Katılımcılar, bu yarışmalarda yeteneklerini sergileyerek, bağımlılık konusunda hem eğlenip hem de öğrenmenin keyfini çıkardı.

Adana'da bağımlılığa karşı gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesinde "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi.

Adana'da bağımlılığa karşı gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesinde "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi.