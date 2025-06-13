DOLAR
39,31 -0,15%
EURO
45,37 0,54%
ALTIN
4.345,66 -1,48%
BITCOIN
4.117.779,53 1,13%

Adana’da 'Başka Bir Su Yönetimi Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Adana'da düzenlenen panelde, su kaynaklarının yönetimi ve geleceği üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 14:29
Adana’da 'Başka Bir Su Yönetimi Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Adana’da Su Yönetimi Üzerine Önemli Bir Panel Düzenlendi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklıpanel ve seminerler düzenlendi. Program, Adana'daki bir otelde gerçekleştirildi ve su yönetimi konusundaki aciliyet vurgulandı.

Zeydan Karalar’dan Çarpıcı Açıklamalar

TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, programın açılışında, suyun gelecekte en önemli emtialardan biri haline geleceğini belirtti. Karalar, "20-30 yıl sonra su savaşlarının bile başlayabileceği" endişesini dile getirdi. Ayrıca, su kaynaklarının azaldığını ve 2030’a kadar 700 milyon kişinin susuzluk nedeniyle göç edeceği tahmininde bulundu.

Karalar, Türkiye'nin %22'sinin çölleşme riski taşıdığını ifade ederek, mevcut temiz su kaynaklarının gelecekte sadece %60'ının insan ihtiyacını karşılayabileceğini vurguladı. "Madem su kaynaklarını arttıramıyoruz, o zaman su kaynaklarını daha ekonomik ve kayıpsız kullanmalıyız." dedi.

Vahap Seçer’den Su Yönetimine Çağrı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su yönetiminin tatmin edici olmadığını ve sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde su sıkıntısı yaşandığını belirtti. Seçer, herkesin su yönetimine katkı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

Su, Evrensel Bir Değer

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, panelin bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra somut çözüm önerileri geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Yıldız, suyun sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarına dikkat çekti; "Su, adaletli paylaşım ve yönetimi gerektiren kamusal, evrensel bir değerdir." dedi.

Panel ve Seminerlerin Detayları

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Seval Sözen'in yaptığı panelde, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burçak Kapur, Prof. Dr. Belgin Bayat, Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü ve İklim Değişikliği Politikaları ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu konuştu. Panelde Türkiye'deki su politikaları, su yönetimi, su potansiyeli ve sektörel su dağılımı gibi konular ele alındı. Panelin ardından çeşitli seminerler gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklı panel ve seminerler gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su...

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklı panel ve seminerler gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'daki Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Gümüşhane'de Yeni Anaokulu Açılışına Katıldı
3
Bakan Yumaklı, Siirt'te Böğürtlen Hasadına Katıldı: İhracat Potansiyeli 448 Ton
4
Ümraniye'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Türkiye'nin Kültürel Mirası AKM'de Dijital Yolculuk Konferansı İle Tartışıldı
6
Marmara Üniversitesi'nde Geleneksel Sanatlar Sergisi Açıldı
7
İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi