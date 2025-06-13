Adana’da 'Başka Bir Su Yönetimi Mümkün' Paneli Gerçekleşti

Adana’da Su Yönetimi Üzerine Önemli Bir Panel Düzenlendi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklıpanel ve seminerler düzenlendi. Program, Adana'daki bir otelde gerçekleştirildi ve su yönetimi konusundaki aciliyet vurgulandı.

Zeydan Karalar’dan Çarpıcı Açıklamalar

TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, programın açılışında, suyun gelecekte en önemli emtialardan biri haline geleceğini belirtti. Karalar, "20-30 yıl sonra su savaşlarının bile başlayabileceği" endişesini dile getirdi. Ayrıca, su kaynaklarının azaldığını ve 2030’a kadar 700 milyon kişinin susuzluk nedeniyle göç edeceği tahmininde bulundu.

Karalar, Türkiye'nin %22'sinin çölleşme riski taşıdığını ifade ederek, mevcut temiz su kaynaklarının gelecekte sadece %60'ının insan ihtiyacını karşılayabileceğini vurguladı. "Madem su kaynaklarını arttıramıyoruz, o zaman su kaynaklarını daha ekonomik ve kayıpsız kullanmalıyız." dedi.

Vahap Seçer’den Su Yönetimine Çağrı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su yönetiminin tatmin edici olmadığını ve sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde su sıkıntısı yaşandığını belirtti. Seçer, herkesin su yönetimine katkı sağlaması gerektiğine dikkat çekti.

Su, Evrensel Bir Değer

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, panelin bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra somut çözüm önerileri geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Yıldız, suyun sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarına dikkat çekti; "Su, adaletli paylaşım ve yönetimi gerektiren kamusal, evrensel bir değerdir." dedi.

Panel ve Seminerlerin Detayları

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Seval Sözen'in yaptığı panelde, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burçak Kapur, Prof. Dr. Belgin Bayat, Doç. Dr. Çağatayhan Bekir Ersü ve İklim Değişikliği Politikaları ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu konuştu. Panelde Türkiye'deki su politikaları, su yönetimi, su potansiyeli ve sektörel su dağılımı gibi konular ele alındı. Panelin ardından çeşitli seminerler gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklı panel ve seminerler gerçekleştirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle "Başka Bir Su Yönetimi Mümkün" başlıklı panel ve seminerler gerçekleştirildi.