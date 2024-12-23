Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da Terör Örgütü DEAŞ Silahlı Terörist Üyesi Sanığına Dava Açıldı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Y.E.A. hakkında, silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Y.E.A., 21 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda tutuklanmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra Y.E.A. için hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Y.E.A.'nın DEAŞ'a katılımı artırmak amacıyla örgütsel toplantılar düzenlediği, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait birçok fotoğrafın bulunduğu ve örgütsel eğitim aldığı vurgulandı.

Ayrıca, Y.E.A.'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle iletişimde olduğu, gizlilik amacıyla kod isimler kullandığı ve Suriye'deki silahlı çatışmalarda aktif olarak yer aldığı belirlendi. Sanığın cep telefonunda, Suriye'de gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili kamuflaj giymiş ve uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık Y.E.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, yargılaması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecektir.