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Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 1 Milyondan Fazla Ceza Kesildi

Adana'da yapılan dron destekli trafik denetiminde 1013 araç durduruldu, 96 sürücüye toplamda 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 02:34
Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 1 Milyondan Fazla Ceza Kesildi

Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi, sürücülerin ve araçların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Denetim Tüm Kent Genelinde Gerçekleştirildi

İl genelindeki belirlenen noktalarda yapılan denetimlerde, polis ekipleri 1013 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testleri uyguladı. Bu sayede, sürücüler arasında güvenlik bilincinin artırılması amaçlandı.

Cezalar ve Trafikten Men İşlemleri

Denetim sırasında 16 araç trafikten men edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 96 aracın sürücüsüne toplamda 1 milyon 330 bin 868 lira ceza kesildi. Bu tür uygulamaların, trafik kazalarının önlenmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

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