Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu

Adana'da Düğünde Yaşanan Trajedi: 9 Yaşındaki Kemal Azgın Ağır Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir düğün, silahlı bir olayla sarsıldı. Turgutlu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, havaya ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralandı.

Olay sırasında seken bir mermi, Kemal Azgın'ın başına isabet etti. Durumu kritik olan çocuk, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarken, yolda ambulansa teslim edildi.

Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan acil müdahalenin ardından Kemal, Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane önünde gelen yakınları, durumu endişeyle beklerken gözyaşlarına boğuldu.

Yetkililer, bu talihsiz olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu tür olayların önüne geçilmesi adına güvenlik güçleri tarafından alınacak önlemler merakla bekleniyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.