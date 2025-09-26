Adana'da Düğün Salonunda Öldürme Davası: Sanık H.P. Tutukluluk Devam Ediyor

Adana'da düğün salonunda öldürme davasında tutukluluk devam ediyor

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık H.P., müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada alınan ifadeler olayın seyrine ilişkin önemli ayrıntılar sundu.

Tanık E.T., maktul Ziya Akın ile sanık H.P.'nin 25 yıllık arkadaş olduklarını belirtti. Olay günü Ziya'nın telefonda küfürlü konuştuğunu, kendisine ve Hasan'a hakarette bulunduğunu, bunun üzerine Hasan ile Ziya arasında tartışma çıktığını aktardı. E.T., Ziya'nın düğün salonu içinde garsonu yanına çağırarak bir şeyler istediğini, silah isteyip istemediği konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. E.T. ifadelerinde, H.P.'nin tabancasını çekerek Ziya'nın ayak kısmına doğru ateş ettiğini ve bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirtti. Tanık ayrıca olay yerinde herkesin alkollü olduğunu ifade etti.

Müşteki Fatma Akın ise maktulün eşi olarak sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.P., önceki ifadesini yineleyerek suçlamaları kabul etmediğini, uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirtti ve tahliyesi ile beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada yaptığı değerlendirmede kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, beyanı alınamayan tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda 8 Mayıs 2024'te Ziya Akın (57)'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı H.P., 15 Şubat'ta sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıkça 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.