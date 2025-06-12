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Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Boyacı Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik akımına kapılan boyacı Ahmet Sağlam hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 12:12
Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Boyacı Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, elektrik akımına kapılan bir boyacı yaralandı. Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde, E.Ü'ye ait müstakil bir evde tadilat yapan Ahmet Sağlam, kullandığı fırçanın elektrik teline çarpması sonucu aniden akıma kapıldı.

Olayın hemen ardından evde çalışan diğer işçiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla Sağlam’ı evden çıkardı ve ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlam, tedavi sürecinin devamı için Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı. İtfaiye...

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı. İtfaiye ekibinin merdiveniyle evden çıkarılan yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı. İtfaiye...

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı. İtfaiye ekibinin merdiveniyle evden çıkarılan yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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