Adana'da elektrikli soba 3 can aldı!

Adana'da meydana gelen yangında, devrilen elektrikli sobadan çıkan dumanlar nedeniyle anne, baba ve ikiz çocuklardan biri yaşamını yitirdi.

Adana'da elektrikli soba 3 can aldı!
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yeni yıla girildikten sonra açık bırakılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ve 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ile Kaan Lamba'dan biri hayatını kaybetti. 

Olay, sabah saatlerinde komşular tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından içeri girilerek çıkarılan aileden Kaan Lamba'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır durumda olan Demir Lamba ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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