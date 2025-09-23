Adana'da Evde Uyuşturucu İddiası: 2 Sanığa 22 Yıl 6 Ay Hapis İstemi

Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen G.C.Y. ve S.S. hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:04
Adana'da Evde Uyuşturucu İddiasıyla Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen tutuklu G.C.Y. ve S.S. hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Operasyon ve Gözaltı

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 4 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtildi. İhbar üzerine polisler tarafından Şakirpaşa Mahallesi'ndeki G.C.Y.'ye ait ikamete yapılan baskında zanlıların yakalanmasına ilişkin detaylar aktarıldı.

Ele Geçirilen Deliller

İddianamede, sanıkların ilaç kutusuna gizlediği 59,66 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hapı'nın, gece vakti otomobille yanlarına gelen kişiye satarken ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca adreste, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu belirtildi.

Suçlama ve Yargılama Süreci

İddianamede, sanıkların kimliklerinin deşifre olmaması için kod adlar kullandıkları ifade edilirken, her iki zanlı hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen G.C.Y. ve S.S.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

