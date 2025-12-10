DOLAR
42,59 -0,02%
EURO
49,52 -0,06%
ALTIN
5.761,08 0,05%
BITCOIN
3.935.527,65 0,68%

Kayseri Melikgazi'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Lüks Otomobil Pert Oldu

Kayseri Melikgazi’de alkollü sürücünün karıştığı kazada Mercedes marka lüks otomobil pert oldu; yaralanan yok, sürücü 1.98 promil alkollü çıktı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 06:40
Kayseri Melikgazi'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Lüks Otomobil Pert Oldu

Kayseri Melikgazi'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Lüks Otomobil Pert Oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün karıştığı çarpışma sonucu bir lüks otomobil pert oldu. Olayda yaralanan olmazken, sürücüye hem idari hem adli işlem başlatıldı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı’ndaki alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, M.M.K yönetimindeki 07 ASJ 442 plakalı otomobil ile D.Ş. yönetimindeki 38 DS 001 plakalı Mercedes marka lüks otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 DS 001 plakalı otomobil duvara çarparak büyük hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazada herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Sürücüye Yapılan İşlemler

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol testinde, 07 ASJ 442 plakalı aracı kullanan M.M.K.'nin 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9.267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.M.K. hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kazada pert olan lüks otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZADA LÜKS OTOMOBİL PERT OLURKEN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZADA LÜKS OTOMOBİL PERT OLURKEN, KAZADA YARALANAN OLMADI.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZADA LÜKS OTOMOBİL PERT OLURKEN...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Dörtyol'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
2
Osmaniye'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı
3
Irak'ta 4.8 Büyüklüğünde Deprem: Hakkari'de İyi Haberler Var
4
'Laz Kızı' adlı Tiktok yayıncısına hapis şoku
5
Adıyaman'da balkon kazası: 92 yaşındaki Mehmet Emin Aksakallı hayatını kaybetti
6
Bayburt'ta Öğretmenlerden Türkü Ziyafeti
7
Afşin'de Kendini Ateşe Veren Nuh Mercimek'in Belediye Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi