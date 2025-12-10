Kayseri Melikgazi'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Lüks Otomobil Pert Oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün karıştığı çarpışma sonucu bir lüks otomobil pert oldu. Olayda yaralanan olmazken, sürücüye hem idari hem adli işlem başlatıldı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı’ndaki alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, M.M.K yönetimindeki 07 ASJ 442 plakalı otomobil ile D.Ş. yönetimindeki 38 DS 001 plakalı Mercedes marka lüks otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 DS 001 plakalı otomobil duvara çarparak büyük hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazada herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Sürücüye Yapılan İşlemler

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol testinde, 07 ASJ 442 plakalı aracı kullanan M.M.K.'nin 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9.267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.M.K. hakkında "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kazada pert olan lüks otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

