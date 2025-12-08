DOLAR
Samandağ'da Konteyner Yangını: Atatürk Mahallesi'nde Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde çıkan konteyner yangını, itfaiyenin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:13
İtfaiye hızlı müdahale etti, çevredeki konteynerlere sıçraması önlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının çevredeki konteynerlere sıçramasını önledi.

Müdahale sonucu yangın söndürülmesine rağmen, alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi.

