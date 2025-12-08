Samandağ'da Konteyner Yangını: Atatürk Mahallesi'nde Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye hızlı müdahale etti, çevredeki konteynerlere sıçraması önlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangının çevredeki konteynerlere sıçramasını önledi.

Müdahale sonucu yangın söndürülmesine rağmen, alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi.

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE KONTEYNER DA ÇIKAN YANGIN, DİĞER KONTEYNERLARA SIÇRAMAN SÖNDÜRÜLDÜ.