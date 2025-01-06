Adana'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Yüzbaşı Yakalandı

Adana'da önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı Ali Emre Eral (34) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aranan Eral'ın saklandığı yeri tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda, Eral yakalandı.

Öğrenilen bilgilere göre, Eral, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı dönemde FETÖ'nün deniz kuvvetleri yapılanması içinde yer alıyordu. Bu durumu nedeniyle ihraç edilen Eral'ın örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve kendisini yakından takip eden 'örgüt abisine' ordudaki gözlemlerini aktardığı iddia ediliyor.

Yakalanmasının ardından gerekli işlemler tamamlanarak, Eral cezaevine gönderildi.

Adana'da hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalandı.