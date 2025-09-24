Adana'da Firari FETÖ Hükümlüsü Hüseyin K. Yakalandı
Operasyon ve teslim
Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin K. (38)'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu hükümlünün merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Hüseyin K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.