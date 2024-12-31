Adana'da İki İş Yerine Kurşun Sıkıldı: 3 Zanlı Yakalandı

Adana'da Kurşunlama Olayında Üç Zanlı Ele Geçirildi

Adana'da, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.

Kısa Sürede Tespit Edildi

Ekipler, ilçede bulunan iş yerlerine yapılan saldırılarla ilgili yaptıkları detaylı araştırma sonrası olayla bağlantılı 3 kişinin kimliğini belirledi. Zanlılar, saklandıkları adreslerde yapılan baskınlarla ele geçirildi.

Geniş Kapsamlı Arama

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, saldırılarda kullanılan bir kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 maske ve eldivenler bulundu. Ayrıca, şüphelilerin olaylarda kullandıkları tespit edilen iki motosiklete de el konuldu.

Bu gelişmeler, Adana'daki emniyet güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.

Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.