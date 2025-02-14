Adana'da Kaçak İçki Operasyonu: 30 Şişe ve 445 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak İçki Operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonla, kaçak 30 şişe içki, 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte içki imalatı ile ticaretini önlemek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen çok sayıda ev, iş yeri ve araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda, kaçak içki, etil alkol ve aroma kiti ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonda bir pompalı tüfek de bulundu. Ekipler, ele geçirilen malzemelerle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Adana'da kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana'da kaçak 30 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ile pompalı tüfek ele geçirildi.