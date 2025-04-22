Adana'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Kaçakçılık Uygulaması Büyüklüğünü Gözler Önüne Serdi

Adana'da gerçekleştirilen **kaçakçılık** operasyonunda, **1 ton kaçak kıyılmış tütün** ve **200 cep telefonu** ele geçirildi. Olayla ilgili olarak **4 şüpheli** gözaltına alındı.

Operasyonda Durdurulan Araçlar

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen **2 tır** ve **2 hafif ticari aracı** durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, kaçak tütün ve cep telefonlarının ele geçirilmesi, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinin kanıtı oldu.

Şüphelilerin Durumu

Ele geçirilen ürünlerle ilgili **4 sürücü** gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şu anda, şüphelilerin işlemleri devam etmekte.

Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.