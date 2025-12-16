DOLAR
Muş'ta Üniversite Öğrencileri Tarihi Mekânları Fotoğrafladı — Fotoğrafçılık Kursu

Muş'ta üniversite öğrencileri, Halk Eğitim ve Gençlik Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen fotoğrafçılık kursunda teorik bilgileri saha çekimleriyle pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:18
Muş'ta Üniversite Öğrencileri Tarihi Mekânları Fotoğrafladı — Fotoğrafçılık Kursu

Muş'ta Üniversite Öğrencileri Tarihi ve Kültürel Mekânları Fotoğrafladı

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılan üniversite öğrencileri, aldıkları teorik eğitimi sahada uygulayarak Muş'un tarihi ve kültürel zenginliklerini fotoğrafladı.

Uygulamalı saha çalışmaları

Muş Gençlik Ofislerinde açılan temel fotoğrafçılık kursuna katılan öğrenciler, sınıf ortamında edindikleri bilgilerle kompozisyon, ışık ve kadraj tekniklerini uygulamalı çalışmalarda pekiştirme imkânı buldu. Hafta içi teorik derslerin ağırlıkta olduğu kursta, hafta sonları yapılan saha gezileriyle pratik eğitim desteklendi.

Fotoğraflanan tarihi mekânlar

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrenciler, halk arasında "eski Muş" olarak bilinen bölgede yer alan Alaaddin Bey Camii, Ulu Camii, Hacı Şeref Camii ve Muştak Baba Türbesi gibi önemli tarihi mekânları fotoğrafladı. Daha önce yapılan gezilerde ise Mercimek Kalesi, Barajı ve Haspet Kalesi ziyaret edildi.

Usta öğretici ve kursiyer görüşleri

Muş Fotoğraf Derneği Başkanı ve kursun usta öğreticisi Kenan Demir, kursun yaklaşık iki aydır devam ettiğini belirterek, "Sınıflarda teorik olarak işlediğimiz derslerin ardından hemen her hafta Muş’un tarihini, kültürünü, doğasını ve günlük yaşamını konu alan uygulamalı geziler düzenliyoruz. Bu gezilerle öğrencilerimize ilimizde yeterince tanınmayan yerleri tanıtıyor, aynı zamanda teorik derslerde edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürmelerini sağlıyoruz" dedi.

Kursa katılan üniversite öğrencisi Sibel Aslan ise, "Halk eğitimi ve gençlik merkezi bünyesinde, Genç Ofis projesi kapsamında fotoğrafçılık eğitimi alıyoruz. Teorik olarak aldığımız dersleri hafta sonları uygulamaya dönüştürüyoruz. Daha önce Mercimek Kalesi ve Barajı ile Haspet Kalesi’ni gezdik. Bugün de Muş’un tarihi, nadide ve kaybolmaya yüz tutmuş mekânlarını fotoğrafladık" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen çekimler hem kursiyerlere pratik deneyim kazandırdı hem de Muş’un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sağladı.

