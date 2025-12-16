DOLAR
Zonguldak’ta Öğrencilere Yerli ve Milli Teknolojiler Sergisi

Zonguldak'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilere yerli ve milli teknoloji maketleri tanıtıldı; sergide savunma sanayi projeleri ve TEKNOFEST başarıları yer aldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:48
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen sergide, yerli ve milli teknoloji ürünlerinin belirli oranda küçültülmüş maketleri öğrencilere tanıtıldı. Etkinlikte öğrencilerin ilham alması hedeflenirken, TEKNOFEST projeleri ve insansız hava aracı kategorisinde Türkiye derecesi elde eden çalışmalar da yer aldı.

Açılış ve protokol

Serginin kurdelesi Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Ardından protokol üyeleri sergideki maketleri inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin: "Burada özellikle küçük yaştaki öğrencilerimizin, gençlerimizin bu sergiyle birlikte burada sonra savunma sanayimizde birçok ürünü var. Belli boyutta küçültülmüş minyatür modellemeleri var. Burada çocuklarımız bu sergiyi gezerekten inanıldığında, hayal edildiğinde nelerin gerçekleştirebileceğini çocuklarımıza göstermek istiyoruz. Çocuklarımızın farklı bir bakış açısı geliştirmek, hayal kurmalarını ve üretmelerini istiyoruz. Çocuklarımız burada bu hafta boyunca bu alanı gezecekler, ziyaret edecekler. Hem bu modelleri görme imkanı çok yakar. Üst katta da yine burada bir teknoloji sınıfımız var. Orada öğrencilerimizin hem teknolojik projelerinde hem üniversitelerin yaptığı yarışmalarda hem de dünya ölçeğinde geliştirdiği yerli üretim ürünlerimiz var. Bu öğrencilerimizle bir araya gelecekler. Onlarla bir fikir alışverişinde bulunacaklar. Bu sayede öğrencilerimiz de milli gücün, ürünlerin, ürün üretimin ne kadar ülkemiz açısından önemli olduğunu öğrencilerimize göstermek istiyoruz"

Sergideki projeler

Sergide savunma sanayinde son dönemde geliştirilen yüksek teknolojiye sahip araçların maketlerinin yanı sıra öğrencilerin kendi hazırladıkları maket çalışmalarına da yer verildi. Ayrıca TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan ve insansız hava aracı kategorisinde Türkiye derecesi elde eden projeler sergilendi.

Sergide yer alan maketler: Kızılelma, Hisar, Akıncı, TB-2, TB-3, Anka, Sungur, Tayfun ve Çakır gibi Türkiye’nin savunma sanayisindeki önemli projeleri.

