Çorum Alaca'da kaza: 5 yaralı

Alaca'da bariyere çarpan hafif ticari araç sonrası yol kenarında bekleyenlere otomobil çarptı; 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:01
Yozgat-Alaca kara yolunda bariyerlere çarpan araç sonrası yol kenarında bekleyenlere otomobil çarptı

Çorum’un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü mevkiinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Halil B. idaresindeki 66 LB 041 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Araçta bulunan vatandaşlar, kazanın ardından hasarı kontrol etmek için araçtan indi.

Bu sırada aynı istikametten gelen Ahmet Ç. yönetimindeki 38 NS 555 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen vatandaşlara ve hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mustafa S., Mehmet M. ve Osman S. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

