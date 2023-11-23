Meteoroloji ve uzmanlardan hafta sonu için peş peşe uyarılar: Kar, sağanak, fırtına, dolu...

Meteoroloji tarafından yapılan günlük hava durumu değerlendirmesine göre, İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 9 derece birden düşecek. Pazar günü kar yağışı beklentisi ise İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklandı. Vali Gül, şehir genelinde alınan önlemlerle ilgili de bilgi verdi.

MARMARA VE KARADENİZ BÖLGELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Cumartesi günü ülkeye yeni bir cephe sisteminin yaklaşacağını belirtti. Özellikle Pazar günü Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, heyelan, ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

FIRTINA UYARISI: İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA ETKİLENECEK

Ökten'in açıklamalarına göre, Pazar günü ülke genelinde etkili olacak fırtına özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirleri etkileyecek. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da ise riskin yüksek olduğu belirtilerek, kuvvetli yağışların yanı sıra ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.



