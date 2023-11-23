Meteoroloji ve uzmanlardan hafta sonu için peş peşe uyarılar: Kar, sağanak, fırtına, dolu...
İstanbul, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan beklenmedik kar yağışıyla kasım ayında beyaza büründü. Ancak, mevsim normallerine dönen sıcaklıkların keyfini çıkaran İstanbullular, önümüzdeki günlerde yeni bir hava dalgasıyla karşılaşabilir. Meteoroloji yetkililerine göre, sıcaklık önümüzdeki günlerde 9 derece birden düşecek, özellikle hafta sonuna doğru soğuk bir hava dalgası şehri etkisi altına alacak. İstanbul'da yaşayanlar, ani sıcaklık değişikliklerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılıyor.
Meteoroloji tarafından yapılan günlük hava durumu değerlendirmesine göre, İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 9 derece birden düşecek. Pazar günü kar yağışı beklentisi ise İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklandı. Vali Gül, şehir genelinde alınan önlemlerle ilgili de bilgi verdi.
MARMARA VE KARADENİZ BÖLGELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Cumartesi günü ülkeye yeni bir cephe sisteminin yaklaşacağını belirtti. Özellikle Pazar günü Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, heyelan, ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
FIRTINA UYARISI: İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA ETKİLENECEK
Ökten'in açıklamalarına göre, Pazar günü ülke genelinde etkili olacak fırtına özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirleri etkileyecek. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da ise riskin yüksek olduğu belirtilerek, kuvvetli yağışların yanı sıra ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.