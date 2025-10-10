Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında

Adana Seyhan Çınarlı'daki ikinci kattaki kafeye dün av tüfeğiyle ateş açıldı; saldırı güvenlik kamerasına yansıdı, kimse yaralanmadı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 11:50
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında

Adana'da kafe saldırısı güvenlik kamerasında

Olayın detayları

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafe, av tüfeğiyle düzenlenen saldırıyla karşılaştı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katındaki kafe'ye dün, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda iş yerinin duvarı ve camlarına çok sayıda saçma isabet etti.

Soruşturma ve kamera görüntüleri

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi ve olayla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin elinde av tüfeğiyle kafenin bulunduğu sokağa gelerek art arda iş yerine ateş açtığı görülüyor.

